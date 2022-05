Florenzi: 'Lo scudetto al Milan come l'Europeo all'Italia. Futuro? Non lo sa Maldini cosa farà, figuriamoci io...' (Di sabato 28 maggio 2022) Intervistato in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano, l'esterno Alessandro Florenzi ha parlato del suo percorso al Milan. Queste le... Leggi su calciomercato (Di sabato 28 maggio 2022) Intervistato in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano, l'esterno Alessandroha parlato del suo percorso al. Queste le...

Advertising

acmilan : ??? Calabria and Florenzi share their feelings on winning the Scudetto ?? ??? L'emozione di @davidecalabria2 e… - DAZN_IT : Tonali come De Rossi o Gattuso? Florenzi non ha dubbi... Pioli e Tonali raccontano lo Scudetto, ora su DAZN.… - sportli26181512 : Florenzi: 'Lo scudetto al Milan come l'Europeo all'Italia. Futuro? Non lo sa Maldini cosa farà, figuriamoci io...':… - cmdotcom : #Florenzi: 'Lo scudetto al Milan come l'Europeo all'Italia. Futuro? Non lo sa Maldini, figuriamoci io'… - russ_mario1 : RT @cenciokcab: florenzi ha fatto vincere lo scudetto al milan -