Florenzi “Il Milan come l'Italia campione d'Europa” (Di sabato 28 maggio 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – “Durante il percorso al Milan ho trovato molte analogie tra i rossoneri e la Nazionale campione d'Europa. Lo dicevo da un pò, al Milan non mi capivano perchè non avevano vissuto ciò che ho vissuto io. Alla fine sono stato contento di aver avuto ragione”. A parlare, a Coverciano, è Alessandro Florenzi, difensore del Milan e della Nazionale, da ieri al Centro Tecnico Federale per preparare la ‘Finalissimà del 1° giugno con l'Argentina e le prime quattro gare della terza edizione della Uefa Nations League. Tra l'Europeo e lo scudetto c'è stata anche la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale: “Se fossimo usciti in un'ipotetica finale con il Portogallo sarebbe stato diverso, con tutto il rispetto per la Macedonia del Nord che non è al nostro livello. Però ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – “Durante il percorso alho trovato molte analogie tra i rossoneri e la Nazionaled'. Lo dicevo da un pò, alnon mi capivano perchè non avevano vissuto ciò che ho vissuto io. Alla fine sono stato contento di aver avuto ragione”. A parlare, a Coverciano, è Alessandro, difensore dele della Nazionale, da ieri al Centro Tecnico Federale per preparare la ‘Finalissimà del 1° giugno con l'Argentina e le prime quattro gare della terza edizione della Uefa Nations League. Tra l'Europeo e lo scudetto c'è stata anche la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale: “Se fossimo usciti in un'ipotetica finale con il Portogallo sarebbe stato diverso, con tutto il rispetto per la Macedonia del Nord che non è al nostro livello. Però ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Florenzi sul futuro al Milan: 'Non lo sa Maldini cosa farà, figuriamoci se lo so io' - DAZN_IT : Tonali come De Rossi o Gattuso? Florenzi non ha dubbi... Pioli e Tonali raccontano lo Scudetto, ora su DAZN.… - sportli26181512 : Florenzi: 'Milan senza Maldini? È come la Roma senza Totti e De Rossi...': Florenzi: 'Milan senza Maldini? È come l… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Florenzi “Il Milan come l’Italia campione d’Europa” - - blogsicilia : #notizie #sicilia Florenzi “Il Milan come l’Italia campione d’Europa” - -