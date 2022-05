Advertising

FirenzePost : Firenze: nasce NFT dedicato alla bistecca alla fiorentina, il primo del genere - tabarro63 : RT @IveserVenezia: “Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è politica. Sortirne da soli è avarizia… - SergioZ01 : RT @IveserVenezia: “Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è politica. Sortirne da soli è avarizia… - colpodiscienza : RT @IveserVenezia: “Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è politica. Sortirne da soli è avarizia… - AriannaAmbrosi0 : RT @IveserVenezia: “Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è politica. Sortirne da soli è avarizia… -

Firenze Post

Beata Maria Bartolomea Bagnesi , terziaria domenicana, 1514 -, 28/05/1577.in una nobile famiglia fiorentina. Fin da piccola sogna di consacrarsi al Signore ed è solita ripetere: 'Desidero essere tutta di Gesù' . Rimane orfana di madre. Vari sono i ...Una chicca per collezionisti e buongustai di tutto il mondo, ma anche un innovativo biglietto da visita in blockchain per, per la Toscana, per l'Italia. L'Nft (non - fungibile tokens) "... Firenze: nasce NFT dedicato alla bistecca alla fiorentina, il primo del genere FIRENZE – Un Nft per la Bistecca alla Fiorentina, il primo esempio del genere dedicato a un piatto tipico italiano. Una chicca per collezionisti e buongustai di tutto il mondo, ma anche un innovativo ...Apre a Firenze il museo del plastico ferroviario di San Giuliano. Si chiama HZERO e si trova dentro all’ex cinema Ariston.