Firenze | ecco la nuova fabbrica Fendi | previste 400 assunzioni

(Di sabato 28 maggio 2022) Bagno a Ripoli, il via a settembre: 90 posti di lavoro entro l’anno, gli altri nel 2023. Il colosso Lvmh attiverà “adozioni” con gli istituti tecnici per crearsi risorse da cui attingere

- Il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini ha diramato la lista dei ... Di seguitoi nomi scelti da Mancini per la sfida in programma il primo giugno a Wembley: ...Ripercorrendo daa Ravenna una parte di quello che fu il tragitto di Dante, sostando negli stessi conventi, negli stessi borghi, negli stessi castelli, nello spalancarsi delle stesse ... A Firenze ecco gli educatori di strada Presentato in Palazzo Vecchio il progetto 'Ecosistema giovani Firenze' che coinvolge tutti e cinque e quartieri ...Rilasciato il trailer di Dante, ultima fatica di Pupi Avati che racconta la vita privata del Sommo Poeta attraverso gli occhi di Giovanni Boccaccio. Il film infatti è ambientato nel 1350, ben 29 anni ...