Firenze, ecco la nuova fabbrica Fendi: previste 400 assunzioni (Di sabato 28 maggio 2022) Bagno a Ripoli, il via a settembre: 90 posti di lavoro entro l’anno, gli altri nel 2023. Il colosso Lvmh attiverà “adozioni” con gli istituti tecnici per crearsi risorse da cui attingere Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 28 maggio 2022) Bagno a Ripoli, il via a settembre: 90 posti di lavoro entro l’anno, gli altri nel 2023. Il colosso Lvmh attiverà “adozioni” con gli istituti tecnici per crearsi risorse da cui attingere

Advertising

iltirreno : Buongiorno dal Tirreno. Ecco la prima pagina di oggi in edicola (edizione Firenze) - iltirreno : Buongiorno dal Tirreno. Ecco la prima pagina di oggi in edicola (edizione Firenze) *** Gli aggiornamenti:… - debbys1986 : Ha effettivamente capito di trovarsi in uno dei musei più importanti del Mondo. E ha deciso di visitarlo in mutande… - rep_firenze : Oggi scioperano i farmacisti e la scuola: ecco perché [aggiornamento delle 00:05] - marianocervone : la cantante @DUALIPA ha visitato gli @UffiziGalleries a #Firenze. Ecco com'è andata: -