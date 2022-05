Advertising

Gazzetta_it : Sfogo Duncan: il centrocampista della Fiorentina lascia la nazionale ghanese: 'Umiliato e discriminato' - sportli26181512 : Fiorentina, lo sfogo di Duncan: 'Mai considerato dal Ghana, mi ha umiliato e discriminato. Ora dico addio': Il cent… - cmdotcom : #Fiorentina, lo sfogo di #Duncan: 'Mai considerato dal Ghana, mi ha umiliato e discriminato. Ora dico addio'… - qn_lanazione : Fiorentina, lo sfogo di Duncan: 'Lascio la Nazionale, io umiliato e discriminato' - calciomercatoit : ???? Lo sfogo di #Commisso: “Il ‘signorino’ che ci ha rovinati ci aveva promesso di rinnovare e non avevamo preso ne… -

Calciomercato.com

Firenze, 28 maggio 2022 - "È giunto il momento di salutare la Nazionale. Il mio cuore è triste perché avrei voluto scrivere un pezzo di storia con la Nazionale ghanese ma non mi hanno mai dato la poss ...Il centrocampista della Fiorentina Alfed Duncan dice addio alla nazionale ghanese. Un rapporto sempre burrascoso nel quale la scintilla non è mai scattata, episodi che il giocatore non ha digerito e c ...