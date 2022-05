Fiorentina, Bonaventura: «Giocherò ancora qui. Europa? Possiamo fare di più» (Di sabato 28 maggio 2022) Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, ha parlato del suo futuro in maglia viola: le dichiarazioni Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Repubblica. FUTURO – «Giocherò un altro anno con la Fiorentina e sto già parlando con la società per il futuro. Voglio giocare fino a 40 anni come Ribery e Ibra». Europa – «Raggiungere l’Europa è la testimonianza del lavoro e del progetto di una società che sta crescendo. E questo si vede, si respira anche tra noi giocatori. Ci saranno più impegni e sarà importante gestire bene la stagione perché l’asticella si alzerà sicuramente per noi giocatori. Dovremo mantenere alto il livello». VITTORIA CON LA JUVE – «Volevamo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 maggio 2022) Giacomo, centrocampista della, ha parlato del suo futuro in maglia viola: le dichiarazioni Giacomo, centrocampista della, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Repubblica. FUTURO – «un altro anno con lae sto già parlando con la società per il futuro. Voglio giocare fino a 40 anni come Ribery e Ibra».– «Raggiungere l’è la testimonianza del lavoro e del progetto di una società che sta crescendo. E questo si vede, si respira anche tra noi giocatori. Ci saranno più impegni e sarà importante gestire bene la stagione perché l’asticella si alzerà sicuramente per noi giocatori. Dovremo mantenere alto il livello». VITTORIA CON LA JUVE – «Volevamo ...

