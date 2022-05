Finale Champions: scontri tra tifosi senza biglietto e polizia (Di sabato 28 maggio 2022) prima del fischio d’inizio del match Come riportato da RMC Sports ci sono stati degli sconti fuori dallo stadio prima del fischio d’inizio della Finale di Champions tra Liverpool e Real Madrid. Un centinaio di sostenitori dei Reds avrebbero provato ad entrare nello stadio senza biglietto in corrispondenza del Gate U dello Stade de France. Dopo alcuni minuti, le forze dell’ordine, anche con delle cariche, sono riusciti ad allontanare i tifosi indisciplinati. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 maggio 2022) prima del fischio d’inizio del match Come riportato da RMC Sports ci sono stati degli sconti fuori dallo stadio prima del fischio d’inizio delladitra Liverpool e Real Madrid. Un centinaio di sostenitori dei Reds avrebbero provato ad entrare nello stadioin corrispondenza del Gate U dello Stade de France. Dopo alcuni minuti, le forze dell’ordine, anche con delle cariche, sono riusciti ad allontanare iindisciplinati. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GoalItalia : 28 maggio 2003 ?? Finale tutta italiana a Manchester ???? Sheva spiazza Buffon: Champions al Milan ????? - repubblica : Camavinga, l'ex rifugiato che giocherà la finale di Champions [di Francesco Carci] - DiMarzio : #UCLfinal | @realmadrid, le ultime di formazione di #Ancelotti per la finale di stasera col @LFC - 95Luk : Se non finisce il recupero Bologna-Inter non può iniziare la finale di #champions - ilovebirra : RT @enricoP22: I tifosi del #Liverpool tra una #birra e altre 24 si stavano dimenticando la #Finale.?? #Champions a #Parigi -