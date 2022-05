Finale Champions League, Liverpool-Real Madrid: inizio slitta – Diretta (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – La Finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid inizia in ritardo. Il match in programma alle 21 allo Stade de France di Saint Denis a Parigi comincerà più tardi: l’ingresso del pubblico, in particolare dei tifosi inglesi, procede a rilento. Sui social vengono pubblicati video che documentano l’ingresso di molti tifosi privi di biglietto: i supporter scavalcano le recinzioni e corrono verso gli ingressi, dribblando i controlli. I reds vanno a caccia del settimo titolo di campioni d’Europa. Il Real sogna la 14esima Coppa dei Campioni. In semiFinale, il Liverpool allenato da Juergen Klopp ha eliminato gli spagnoli del VillarReal. Il Real Madrid di Carlo ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – Laditrainizia in ritardo. Il match in programma alle 21 allo Stade de France di Saint Denis a Parigi comincerà più tardi: l’ingresso del pubblico, in particolare dei tifosi inglesi, procede a rilento. Sui social vengono pubblicati video che documentano l’ingresso di molti tifosi privi di biglietto: i supporter scavalcano le recinzioni e corrono verso gli ingressi, dribblando i controlli. I reds vanno a caccia del settimo titolo di campioni d’Europa. Ilsogna la 14esima Coppa dei Campioni. In semi, ilallenato da Juergen Klopp ha eliminato gli spagnoli del Villar. Ildi Carlo ...

