Finale Champions League | disordini a Parigi | “Gas lacrimogeni fuori dallo stadio | organizzazione indegna!”

Leggi su rompipallone

(Di sabato 28 maggio 2022) Era tutto pronto aper laditra Liverpool e Real Madrid ma il calcio di inizio dellaè ritardato di oltre 40 minuti. Il motivo è il seguente: troppi tifosi in ritardo che non hanno riempito loe troppi tifosi senza biglietto che stanno cercando di scavalcare i tornelli per entrare nello. Lo speaker allo Stade de France ha annunciato il ritardo prima delle 20:45. Alle 21:05 le due squadre sono rientrate in campo per proseguire il riscaldamento. L’inizio, inizialmente fissato per le 21, poi per le 21:15 e infine per le 21:30, è fissato per le 21:36. Sulla questione è intervenuto anche il fratello di Joel Matip,Stade de France, il quale ha anche parlato di gas ...