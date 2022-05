Fiammetta Borsellino, la figlia del magistrato (Di sabato 28 maggio 2022) Parlare di Paolo Borsellino e della strage di via D’Amelio è qualcosa destinato a fare male, oggi come ieri. Una ferita che sanguina nel cuore della nostra terra e che è impressa nella memoria storica di un Paese che non può dimenticare. Perché farlo è impossibile. Perché Paolo Borsellino, così come Giovanni Falcone, era il volto di un Italia buona e coraggiosa, di una terra che non si piegava al volere della mafia, ma che anzi la combatteva. Perché “Era il papà silenzioso di tanti”, come lo ha definito sua figlia Fiammetta in un’intervista concessa a Repubblica. Ed è proprio lei, la più piccola di casa Borsellino, che non smette di parlare di suo padre. Che non smette di cercare giustizia nei luoghi in cui questa non è stata mai fatta. Fiammetta ... Leggi su dilei (Di sabato 28 maggio 2022) Parlare di Paoloe della strage di via D’Amelio è qualcosa destinato a fare male, oggi come ieri. Una ferita che sanguina nel cuore della nostra terra e che è impressa nella memoria storica di un Paese che non può dimenticare. Perché farlo è impossibile. Perché Paolo, così come Giovanni Falcone, era il volto di un Italia buona e coraggiosa, di una terra che non si piegava al volere della mafia, ma che anzi la combatteva. Perché “Era il papà silenzioso di tanti”, come lo ha definito suain un’intervista concessa a Repubblica. Ed è proprio lei, la più piccola di casa, che non smette di parlare di suo padre. Che non smette di cercare giustizia nei luoghi in cui questa non è stata mai fatta....

