Festival di Cannes, Palma d’oro a “Triangle of Sadness”. L’Italia conquista il Premio della Giuria per “Le otto montagne” ex aequo con “Eo” (Di sabato 28 maggio 2022) Grand Prix condiviso da Lukas Dhont e Claire Denis. Premiato per la regia Park Chan-Wook. Premio Speciale ai fratelli Dardenne. Miglior attore la star sudcoreana Song Kang-ho Leggi su lastampa (Di sabato 28 maggio 2022) Grand Prix condiviso da Lukas Dhont e Claire Denis. Premiato per la regia Park Chan-Wook.Speciale ai fratelli Dardenne. Miglior attore la star sudcoreana Song Kang-ho

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Premio della giuria al 75/o festival di Cannes è stato vinto ex aequo da Le otto montagne di Charlotte V… - luckyredfilm : A poche ore dalla cerimonia di premiazione del @Festival_Cannes vogliamo fare un 'in bocca al lupo' ai film in conc… - RaiNews : Per la seconda volta il premio più ambito va al regista svedese Ruben Ostlund, già trionfatore nel 2017 con the Squ… - ShareMySea_IT : Ecco Joker Clubman 44: la nuova ammiraglia debutterà al Cannes Yachting Festival - angiuoniluigi : RT @fanpage: Tutti i vincitori della 75esima edizione del Festival di Cannes 2022 -