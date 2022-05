Festival di Cannes 2022: vince Triangle of Sadness. Premio della giuria (ex aequo) a Le otto montagne (Di sabato 28 maggio 2022) L'opera di Ruben Ostlund si aggiudica la Palma d’Oro. Importante riconoscimento anche per il film tratto dal romanzo di Cognetti, con protagonisti Borghi e Marinelli, a pari merito con Eo di Skolimowski . Miglior attore Song Kang-Ho (Broker), miglior attrice Zahra Amir Ebrahimi (Holy Spider), miglior regista Park Chan-Wook (Decision to Leave) Leggi su vanityfair (Di sabato 28 maggio 2022) L'opera di Ruben Ostlund si aggiudica la Palma d’Oro. Importante riconoscimento anche per il film tratto dal romanzo di Cognetti, con protagonisti Borghi e Marinelli, a pari merito con Eo di Skolimowski . Miglior attore Song Kang-Ho (Broker), miglior attrice Zahra Amir Ebrahimi (Holy Spider), miglior regista Park Chan-Wook (Decision to Leave)

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Premio della giuria al 75/o festival di Cannes è stato vinto ex aequo da Le otto montagne di Charlotte V… - luckyredfilm : A poche ore dalla cerimonia di premiazione del @Festival_Cannes vogliamo fare un 'in bocca al lupo' ai film in conc… - Agenzia_Ansa : Cannes, l'organizzazione del festival ha richiamato i registi belgi del film italiano Le 8 Montagne con Luca Marine… - gioggsan : RT @RadioNizza: LE OTTO MONTAGNE ha vinto il Premio della Giuria al @Festival_Cannes! ??Congratulazioni a chi ha contribuito al successo di… - robertopontillo : La #PalmaDOro del 75/o festival di #Cannes è stata vinta da #TriangleOfSadness di Ruben Ostlund #FestivaldeCannes2022 -