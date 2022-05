Festival di Cannes 2022, i beauty look della serata finale (Di sabato 28 maggio 2022) La 75esima edizione della kermesse cinematografica trés chic è giunta al termine. Andy McDowell a parte (l'adoriamo) che sfoggia eye jewels alla Euphoria (ci voleva una over), sul red carpet della cerimonia di chiusura vince la bellezza classica. Tra chignon in tutte le salse e rossetti dal rosa Barbie al pompiere, conquista il fascino un po' wild e molto procace di Madalina Ghenea Leggi su vanityfair (Di sabato 28 maggio 2022) La 75esima edizionekermesse cinematografica trés chic è giunta al termine. Andy McDowell a parte (l'adoriamo) che sfoggia eye jewels alla Euphoria (ci voleva una over), sul red carpetcerimonia di chiusura vince la bellezza classica. Tra chignon in tutte le salse e rossetti dal rosa Barbie al pompiere, conquista il fascino un po' wild e molto procace di Madalina Ghenea

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Premio della giuria al 75/o festival di Cannes è stato vinto ex aequo da Le otto montagne di Charlotte V… - luckyredfilm : A poche ore dalla cerimonia di premiazione del @Festival_Cannes vogliamo fare un 'in bocca al lupo' ai film in conc… - Agenzia_Ansa : Cannes, l'organizzazione del festival ha richiamato i registi belgi del film italiano Le 8 Montagne con Luca Marine… - arteletteratura : #Cannes #CannesFilmFestival: Palma d'oro a Triangle of Sadness di Ruben #Ostlund #Cannes2022 #OfficialSelection… - gemin_steven98 : RT @ilpost: I vincitori del Festival di Cannes -