Festival di Cannes 2022, chi vincerà la Palma d’oro? Giuria al lavoro: il presidente Lindon e il possibile conflitto di interessi (Di sabato 28 maggio 2022) Nel concorso di Cannes 75 si è visto un film “fuori categoria”. Questo è Crimes of the Future di David Cronenberg che difficilmente vincerà premi tanto meno il principale, e un film perfetto per la Palma d’oro, ovvero Close di Lukas Dhont, giovane autore belga apprezzatissimo per il suo precedente lungometraggio, Girl (2018) peraltro allora già trionfatore nella sezione Un Certain Regard. In una competizione media (a tratti veramente mediocre..) le valutazione del Palmares è sempre più complessa, vuoi perché da anni i pronostici vengono sconfessati (la Giuria sovrana ha meccanismi e criteri di giudizio variabili e secretati..), vuoi perché appunto lo spiazzamento appartiene al gioco, e un concorso cinematografico resta sempre un gioco. Del resto i film che resteranno nella memoria – e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Nel concorso di75 si è visto un film “fuori categoria”. Questo è Crimes of the Future di David Cronenberg che difficilmentepremi tanto meno il principale, e un film perfetto per la, ovvero Close di Lukas Dhont, giovane autore belga apprezzatissimo per il suo precedente lungometraggio, Girl (2018) peraltro allora già trionfatore nella sezione Un Certain Regard. In una competizione media (a tratti veramente mediocre..) le valutazione delres è sempre più complessa, vuoi perché da anni i pronostici vengono sconfessati (lasovrana ha meccanismi e criteri di giudizio variabili e secretati..), vuoi perché appunto lo spiazzamento appartiene al gioco, e un concorso cinematografico resta sempre un gioco. Del resto i film che resteranno nella memoria – e ...

vogue_italia : Il glam rock dei Måneskin (in total Gucci) conquista il Festival di Cannes per la premiere del film Elvis, e non av… - luckyredfilm : State seguendo il racconto della permanenza al @Festival_Cannes di @hkoreeda, regista di #Broker? Proprio qui vinse… - Agenzia_Ansa : Una attivista francese si è introdotta sul red carpet del film di George Miller al festival di Cannes. Nuda e imbra… - flamanc24 : RT @RollingStoneita: Cannes 2022, bilancio di un Festival che ha spaccato il cuore - VelvetMagIta : I look del penultimo giorno del Festival di Cannes 2022 -