Ferlaino | “De Laurentiis bada ai conti” poi scoppia in lacrime “Quando vincemmo la Coppa UEFA…”

Corrado Ferlaino parla della gestione De Laurentiis e si emoziona fino alle lacrime Quando ricorda la magica notte di Stoccarda e la vittoria della Coppa UEFA. Corrado Ferlaino, lacrime di gioia ripensando al suo passato azzurro. «Cureremo il bilancio, il vivaio, voglio trasformare il Napoli in una società dallo stile del Milan o della Juventus. Gli scudetti non si promettono, si vincono», furono queste le prime parole da presidente di Corrado Ferlaino. Nel 1984 a Napoli arrivò il più grande di tutti – Maradona – e il suo acquisto è leggenda. Cominciò un periodo unico nella storia del club azzurro: in sette anni di Maradona a Napoli, si vinsero due scudetti, una Coppa Italia, una SuperCoppa italiana e una ...

