Ferdinand | “Finale Champions? Punto sul Real Madrid | Courtois sarà decisivo”

Leggi su sportface

(Di sabato 28 maggio 2022) Rio, ex bandiera del Manchester United, ha detto la sua sulladiLeague trae Liverpool. L’inglese punta sui Blancos di Carlo Ancelotti nonostante nei turni precedenti si sia sempre schierato contro di loro: “Penso che gli spagnoli vinceranno. Questo è ciò che mi dicono il mio cuore e la mia mente. Penso che questo nomeinciso sul trofeo. In tutti i precedenti turni ho scommesso contro il, ma mi hanno letteralmente distrutto, quindi questa volta sono per il club di. Hanno battuto Chelsea, Paris Saint-Germain e Manchester City, ed ero sicuro che ilavrebbe perso in ognuna di quelle partite. Quindi ora scelgo ...