Fa scolpire il logo della Juve sulla testa dei figli: padre 45enne denunciato e indagato per maltrattamenti (Di sabato 28 maggio 2022) A Roma un 45enne tifoso della Juve è stato denunciato dalla ex moglie per aver portato i due figli, di 6 e 8 anni, dal parrucchiere a... Leggi su calciomercato (Di sabato 28 maggio 2022) A Roma untifosoè statodalla ex moglie per aver portato i due, di 6 e 8 anni, dal parrucchiere a...

