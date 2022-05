F1 | Verstappen | ' Leclerc oggi era troppo veloce per noi ma meritavamo 2° posto'

(Di sabato 28 maggio 2022) Montecarlo, 28 mag. -(Adnkronos) - "Non avevo il bilanciamento che volevo, non avevo abbastanza grip all'anteriore e questo costa tanto tempo in questo circuito.il secondo, nell'ultimo tentativo stavo mettendo le cose a. La pole era fuori portata, Charles e la Ferrari eranoveloci, ma purgli incidenti possono succedere a Monaco". Maxha commentato così il 4°nelle qualifiche del GP di Monaco. Il pilota della Red Bull ha pagato a caro prezzo la bandiera rossa nel finale, che ha abortito l'ultimo tentativo del campione del mondo.

... Charlesè il più veloce nelle qualifiche del Gran premio di Monaco. Il pilota della Ferrari, partirà davanti per la quinta volta quest'anno, la 14ma in carriera (ha raggiunto) e ...... manel primo settore aveva realizzato il miglior passaggio in assoluto in 18'707, Perez era transitato in 18'918, Sainz 18'996,18'854. In breve,avrebbe comunque ...Max Verstappen ha commentato così il 4° posto nelle qualifiche del GP di Monaco. Il pilota della Red Bull ha pagato a caro prezzo la bandiera rossa nel finale, che ha abortito l'ultimo tentativo del ...Terza pole consecutiva, e quinta stagionale su sette qualifiche disputate, per Charles Leclerc. Fin dal primo push, è parso chiaro che nessuno sarebbe stato in grado di battere il ...