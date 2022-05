F1 | Mick Schumacher | “Un peccato ritrovarsi così indietro | ma siamo sulla strada giusta”

Leggi su oasport

(Di sabato 28 maggio 2022) Dopo un’iniziale iniezione di fiducia nella sessione di qualifiche odierna, ottenuta grazie al passaggio dal Q1 al Q2 nel Gran Premio di Monaco 2022,non è riuscito a raggiungere l’ultimo round, il Q3, e partirà dalla quindicesima posizione in griglia. Le qualifiche in un circuito come quello di Montecarlo sono a dir poco determinanti per il risultato finale che maturerà in gara; per questo, il pilota della Haas è apparso deluso per la posizione in griglia che lo attende domani, al di sotto delle aspettative. Di seguito, le parole diriportate da Speedweek: “In termini di prestazioni eravamo vicini agli altri, per questo è unche ci ritroviamo. Ci è mancato qualcosa a livello di prestazione soprattutto nel secondo ...