F1 | Lewis Hamilton | “Sapevamo che avremmo sofferto | ma non così tanto Sulla gara? Speriamo che piova…”

(Di sabato 28 maggio 2022)non può che avere l’amaro in bocca al termine delle qualifiche del Gran Premio di Monaco, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Montecarlo, infatti, il portacolori della scuderia Mercedes non è andato oltre l’ottava posizione in classifica, venendo superato anche dal vicino di box, George Russell, che fino alla Q3 appariva più in difficoltà rispetto al sette volte campione del mondo. La Q3 monegasca ha visto una straordinaria pole position messa a segno da Charles Leclerc con il tempo di 1:11.376 davanti a Carlos Sainz e alle due Red Bull. George Russell chiude la terza fila con il tempo di 1:12.112 e un distacco di 736 millesimi dal padrone di casa, mentre il nativo di Stevenage si è fermato in ottava posizione in 1:12.560 a 1.184 superando anche da Fernando Alonso. Il suo commento al termine delle ...