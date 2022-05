F1, Helmut Marko scatenato: “Leclerc doveva essere penalizzato per aver mancato la pesa”. La risposta della Ferrari lo contraddice (Di sabato 28 maggio 2022) Si respira un’aria decisamente tesa e frizzante a Montecarlo, sede del settimo round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato del Principato, la Ferrari ha monopolizzato le prime due posizioni delle qualifiche, conquistando la pole-position con il padrone di casa, Charles Leclerc, e il secondo posto con lo spagnolo Carlos Sainz. Alle loro spalle i due alfieri della Red Bull, l’olandese Max Verstappen e il messicano Sergio Perez. Un riscontro sulla pista condizionato dalla bandiera rossa nell’ultimo tentativo della Q3 per l’incidente di Perez al “Portier” che ha costretto tanti piloti ad abortire il loro run, tra cui anche Verstappen. In casa della scuderia di Milton Keynes si è masticato un po’ amaro per questo e anche per un altro aspetto. Nel corso delle qualifiche, Leclerc ha commesso ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Si respira un’aria decisamente tesa e frizzante a Montecarlo, sede del settimo round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato del Principato, laha monopolizzato le prime due posizioni delle qualifiche, conquistando la pole-position con il padrone di casa, Charles, e il secondo posto con lo spagnolo Carlos Sainz. Alle loro spalle i due alfieriRed Bull, l’olandese Max Verstappen e il messicano Sergio Perez. Un riscontro sulla pista condizionato dalla bandiera rossa nell’ultimo tentativoQ3 per l’incidente di Perez al “Portier” che ha costretto tanti piloti ad abortire il loro run, tra cui anche Verstappen. In casascuderia di Milton Keynes si è masticato un po’ amaro per questo e anche per un altro aspetto. Nel corso delle qualifiche,ha commesso ...

Advertising

OA_Sport : #F1 Helmut Marko tuona contro Leclerc, reo di non aver rispettato il regolamento per la mancata fermata alla pesa.… - sainzxasr : Helmut Marko ti deve venire il cagotto - fuoripistanet : Il consigliere della Red Bull Helmut Marko pensa che la FIA dovrebbe penalizzare Charles Leclerc in seguito agli ev… - OA_Sport : #F1 Helmut Marko non l'ha presa decisamente bene... - kimiraikkomeme : voglio sentire helmut marko FATEMI SENTIRE HEMULT MARKO -