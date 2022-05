‘Evulviamoci’ per abbattere miti e tabù sulla V-Zone | “Il 25% della popolazione italiana non sa dove si trovi”

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 28 maggio 2022) Senza di lei noi non saremmo qui. Nessuno. E se non fosse ammantata di mistero, di sorprese, di forme avvolgenti e ancestrali, se non fosse desiderata come il piùzzato dei frutti, il più leggendario, chi mai aprirebbe quella porta non una ma biliardi di volte per mantenere viva la vita? Ma segreta no, non deve esserlo più. Almeno per noi donne, che ci giriamo intorno con anima e corpo. L’origine del mondo (L’origine du monde), olio su tela realizzato da Gustave Courbet nel 1866, è conservato nel Museo d’Orsay di Parigi “Signori e signori ecco a voi la vulva”, esordì Roberto Benigni nella sua famosa incursione in tivù, parola potente (una “vulva 240 turbo diesel”), che incute timore. E infatti è stata chiamata con molti soprannomi pur di evitare il suo vero nome. E nessuno che la chiami conchiglia, semmai, che fin dall’antica Grecia simboleggia meglio di ogni ...