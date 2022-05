+Europa, il Tribunale di Roma sospende efficacia delibere tra il 29 maggio e il 9 giugno 2021 (Di sabato 28 maggio 2022) Una convocazione avvenuta senza rispettare i termini dello statuto. Il Tribunale civile di Roma sospende l’efficacia di tutte le delibere adottate alle assemblee di +Europa il 29 maggio e il 9 giugno 2021. “Costituisce circostanza provata – scrivono i giudici della XVI sezione civile di Roma – che ogni delibera assunta all’assemblea del 29 maggio 2021 sia manifestamente illegittima, poiché svoltasi in violazione dei termini minimi di convocazione previsti dallo statuto dell’associazione. Lo statuto, infatti, prevede all’art. 10.7 che la convocazione dell’assemblea avvenga almeno quindici giorni prima della data della riunione ovvero, in caso di urgenza, con almeno otto giorni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Una convocazione avvenuta senza rispettare i termini dello statuto. Ilcivile dil’di tutte leadottate alle assemblee diil 29e il 9. “Costituisce circostanza provata – scrivono i giudici della XVI sezione civile di– che ogni delibera assunta all’assemblea del 29sia manifestamente illegittima, poiché svoltasi in violazione dei termini minimi di convocazione previsti dallo statuto dell’associazione. Lo statuto, infatti, prevede all’art. 10.7 che la convocazione dell’assemblea avvenga almeno quindici giorni prima della data della riunione ovvero, in caso di urgenza, con almeno otto giorni di ...

