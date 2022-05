Esercitazioni e burden sharing La ricetta del nuovo comandante Nato

Leggi su formiche

(Di sabato 28 maggio 2022) L’adesione di Svezia e Finlandia allanon prevedrà l’aumento della presenza di militari statunitensi in Europa. A dirlo è stato il generale Christopher Cavoli, destiad assumere la carica disupremo alleato in Europa (Saceur), durante l’udienza di conferma nel ruolo alla commissione Forze armate del Sedegli Stati Uniti. “Resto dell’opinione che, almeno nel settore terrestre, l’adesione non richiederà forze aggiuntive”, ha detto Cavoli, aggiungendo che piuttosto l’Esercito americano dovrebbe concentrarsi su impegni temporanei, con un aumento dellecongiunte “come già facciamo con qualsiasi altro alleato”. Maggior presenza nel baltico Per ora, dunque, il Pentagono prevede di mantenere all’attuale numero di centomila unità i militari schierati nel Vecchio continente, ...