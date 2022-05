ESCLUSIVA IPG - John O'Shea: "Trapattoni e Ferguson straordinari. Cristiano Ronaldo sempre motivato" (Di sabato 28 maggio 2022) Intervistare una leggenda del mondo del calcio come John O’Shea, non è di certo un qualcosa che capita tutti i giorni. Il Pallone Gonfiato è riuscito nell’intento,... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 28 maggio 2022) Intervistare una leggenda del mondo del calcio comeO’, non è di certo un qualcosa che capita tutti i giorni. Il Pallone Gonfiato è riuscito nell’intento,...

Advertising

Pall_Gonfiato : ESCLUSIVA IPG – @FBiasin: '#Conte non credeva in questa #Inter. Errore in #Milan-#Spezia decisivo per lo scudetto?… -