(Di sabato 28 maggio 2022) Nella tappa di, in Germania, la sesta delladi, con la formazione composta da Marcus Ehning e John Whitaker, compagine con quattro penalità complessive ed un tempo di 153.67. Battuti i Madrid in Motion di Jack Whitaker e Mark McAuley, secondi con 4 penalità totali ma un tempo di 157.00, mentre in terza posizione si classificano, con 4 penalità complessive ed il crono di 157.07, i Cannes Stars di Johnny Pals e Jens Baackmann. Nella classifica generale, dopo la sesta tappa delle quindici rimaste in calendario (cancellata quella di Berlino), restano da soli al comando i Berlin Eagles a quota 119 punti, i quali vengono avvicinati dagli Stockholm Hearts, secondi ...

ucif_ : Appuntamento LA GRANDE EQUITAZIONE SU EUROSPORT In diretta da St Tropez, la tappa provenzale del Global

Nella prima gara della tappa di Amburgo, in Germania dellaChampions League 2022 di, per quanto concerne il salto ostacoli, non c'erano azzurri in gara né tra i 32 componenti effettivi delle 16 squadre del circuito, né tra gli 8 binomi che ...... entri nello stesso campo in cui sono entrati i più grandi nomi della storia dell': è ... Infine mi piacerebbe saltare aldi Roma e al 5 stelle di novembre alla Fiera di Verona ". IL ... Equitazione, Global Champions League Amburgo 2022: vincono i Valkenswaard United Nella tappa di Amburgo, in Germania, la sesta della Global Champions League 2022 di equitazione, vincono i Valkenswaard United, con la formazione composta da Marcus Ehning e John Whitaker, compagine c ...Nella prima gara della tappa di Amburgo, in Germania della Global Champions League 2022 di equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, non c’erano azzurri in gara né tra i 32 componenti ...