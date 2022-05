"Enrico, stai attento". Letta rovinato da Papa Francesco? Gira una voce: ribaltone nel Pd (Di sabato 28 maggio 2022) Nella sua rubrica “velenosa” sul Tempo, Gianfranco Ferroni ha messo in guardia Enrico Letta. Il Pd è fieramente atlantista ed è il principale partner di Mario Draghi sull'invio di armi alla resistenza ucraina, ma al suo interno pare che sia scattato un campanello d'allarme dopo che Matteo Zuppi, cardinale di Bologna, è diventato presidente della Conferenza episcopale italiana. “Basta armi”, è la posizione esplicitata più volte da Zuppi: la stessa di Papa Francesco e quindi in contrasto con quella del Pd, con i seguaci di Letta descritti da Ferroni come “draghiani di ferro e sostenitori della fornitura di sistemi di difesa (e di attacco) di ogni tipo all'Ucraina”. “Zuppi è uno dei fedelissimi del Pontefice - è la voce che starebbe Girando all'interno del ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Nella sua rubrica “velenosa” sul Tempo, Gianfranco Ferroni ha messo in guardia. Il Pd è fieramente atlantista ed è il principale partner di Mario Draghi sull'invio di armi alla resistenza ucraina, ma al suo interno pare che sia scattato un campanello d'allarme dopo che Matteo Zuppi, cardinale di Bologna, è diventato presidente della Conferenza episcopale italiana. “Basta armi”, è la posizione esplicitata più volte da Zuppi: la stessa die quindi in contrasto con quella del Pd, con i seguaci didescritti da Ferroni come “draghiani di ferro e sostenitori della fornitura di sistemi di difesa (e di attacco) di ogni tipo all'Ucraina”. “Zuppi è uno dei fedelissimi del Pontefice - è lache starebbendo all'interno del ...

