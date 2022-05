Elisa Isoardi, finalmente la rivincita | Alla conquista della domenica pomeriggio (Di sabato 28 maggio 2022) Dopo tanti mesi di attesa finalmente è arrivata la grande notizia per Elisa Isoardi. Sarà come un nuovo debutto e sarà di domenica. Elisa Isoardi (Raiplay screenshot)Elisa Isoardi si sta finalmente preparando per il suo ritorno. Scopriamo insieme qual è la grandissima notizia arrivata per la conduttrice. Da qualche settimana si parlava spesso di Elisa Isoardi ancora lontana dAlla tv dopo più di un anno. La sua partecipazione nel cast dell’Isola dei Famosi targata Mediaset era stata un grande successo, terminato anticipatamente a causa di un infortunio all’occhio. La Isoardi aveva deciso di vestire i panni di naufraga con entusiasmo, poiché era già lontana dalle scene ... Leggi su specialmag (Di sabato 28 maggio 2022) Dopo tanti mesi di attesaè arrivata la grande notizia per. Sarà come un nuovo debutto e sarà di(Raiplay screenshot)si stapreparando per il suo ritorno. Scopriamo insieme qual è la grandissima notizia arrivata per la conduttrice. Da qualche settimana si parlava spesso diancora lontana dtv dopo più di un anno. La sua partecipazione nel cast dell’Isola dei Famosi targata Mediaset era stata un grande successo, terminato anticipatamente a causa di un infortunio all’occhio. Laaveva deciso di vestire i panni di naufraga con entusiasmo, poiché era già lontana dalle scene ...

