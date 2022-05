Edoardo Tavassi costretto a rasarsi a zero: Guendalina se la ride, sua figlia piange (Di sabato 28 maggio 2022) Nella puntata dell’Isola dei famosi 2022 in onda ieri, 27 maggio, è arrivata una dura prova da superare per un naufrago. Dopo il sacrificio fatto da Guendalina, che per amore si è fatta tagliare tutti i capelli da suo fratello, questa volta è toccato a Edoardo Tavassi che, come il buon Ignazio Moser, ha accettato di farsi rasare praticamente a zero, da Carmen di Pietro. Il concorrente dell’Isola dei famosi ha accettato questa prova pur di dare modo ai suoi compagni di avere la cena garantita per tre sere consecutive: non si può dire di no a patatine, bistecche, club sandwich e tutto quello che lo spirito dell’Isola ha offerto per i naufraghi…E mentre Edoardo si preparava per superare questa prova, Guendalina da casa, si godeva la sua vendetta. La Tavassi infatti si è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 28 maggio 2022) Nella puntata dell’Isola dei famosi 2022 in onda ieri, 27 maggio, è arrivata una dura prova da superare per un naufrago. Dopo il sacrificio fatto da, che per amore si è fatta tagliare tutti i capelli da suo fratello, questa volta è toccato ache, come il buon Ignazio Moser, ha accettato di farsi rasare praticamente a, da Carmen di Pietro. Il concorrente dell’Isola dei famosi ha accettato questa prova pur di dare modo ai suoi compagni di avere la cena garantita per tre sere consecutive: non si può dire di no a patatine, bistecche, club sandwich e tutto quello che lo spirito dell’Isola ha offerto per i naufraghi…E mentresi preparava per superare questa prova,da casa, si godeva la sua vendetta. Lainfatti si è ...

