Edi Aringhieri | mamma di Andrea Bocelli | fu lei a iscrivere il figlio al conservatorio

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 28 maggio 2022) Dietro a una grande persona, ce n’è (quasi) sempre… un’altra. Qualcuno in grado di ascoltare, spronare, supportare. Non è questione di uomo o donna, del grado di parentela. Che sia moglie, marito, compagna, madre, parde, figli* o amic*, il bello è che l’influenza positiva di chi ci ama – e amiamo – è il motore capace di spingerci verso la strada giusta. E così è stato anche per, il tenore (63 anni) che ha perso laEdi, 84 anni. È stata la famiglia dell’artista ad annunciarlo in inglese un post su Facebook nel profilo pubblico del. L’annuncio su Facebook, morta laEdi“Mancherà tantissimo ai suoi cari e a tutti noi. Ha lasciato la sua casa ...