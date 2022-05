Edenlandia | nuove figure ai vertici aziendali per nuovi progetti

(Di sabato 28 maggio 2022) La riapertura di attrazioni storiche, non ultima “Il Maniero” lo scorso aprile e prossimamente “La Vecchia America” sono un segnale di grande volontà di voler dare continuità al progetto. La nuova riorganizzazione, che diventerà operativa nelle prossime ore, si pone l’obiettivo di rafforzare le strategie intraprese dall’amministratore unico Gianluca Vorzillo, in carica dal 2017.

