È morta la madre di Andrea Bocelli: “Edi Aringhieri ha raggiunto il suo amato Sandro” (Di sabato 28 maggio 2022) Si apprende nell’ultima ora la notizia della morte di Edi Aringhieri, madre di Andrea Bocelli. L’annuncio è stato dato dallo staff del tenore toscano attraverso i social, con un lungo messaggio di commiato. Il messaggio sui social Edi Aringhieri aveva 84 anni. Nel 2000 dovette affrontare il terribile lutto della morte del marito AlesSandro, noto ai più come Sandro, deceduto mentre si trovava ricoverato presso l’ospedale Santa Chiara di Pisa. In quell’occasione Andrea Bocelli, che si doveva esibire di fronte al Papa il 1° maggio, decise di mantenere l’impegno ma fu comunque trasportato in elicottero da Roma a Pisa per l’ultimo saluto al padre scomparso. Le circostanze della morte della madre di ... Leggi su optimagazine (Di sabato 28 maggio 2022) Si apprende nell’ultima ora la notizia della morte di Edidi. L’annuncio è stato dato dallo staff del tenore toscano attraverso i social, con un lungo messaggio di commiato. Il messaggio sui social Ediaveva 84 anni. Nel 2000 dovette affrontare il terribile lutto della morte del marito Ales, noto ai più come, deceduto mentre si trovava ricoverato presso l’ospedale Santa Chiara di Pisa. In quell’occasione, che si doveva esibire di fronte al Papa il 1° maggio, decise di mantenere l’impegno ma fu comunque trasportato in elicottero da Roma a Pisa per l’ultimo saluto al padre scomparso. Le circostanze della morte delladi ...

