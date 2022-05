Dybala Roma, l’offerta giallorossa per convincere la Joya (Di sabato 28 maggio 2022) La Roma vuole fare sul serio per Dybala, ma deve fare i conti con la richiesta della Joya e le attenzioni dell’Inter sull’argentino La Roma vuole fare sul serio per Dybala. L’argentino sarebbe un grande colpo per il mercato giallorosso e così la società ha studiato un’offerta per la Joya. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Roma avrebbe proposto a Dybala 5 milioni a salire più bonus, ma le richieste sono di 7 per l’argentino. La Roma ci prova, nonostante ci sia di mezzo anche l’Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 maggio 2022) Lavuole fare sul serio per, ma deve fare i conti con la richiesta dellae le attenzioni dell’Inter sull’argentino Lavuole fare sul serio per. L’argentino sarebbe un grande colpo per il mercato giallorosso e così la società ha studiato un’offerta per la. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, laavrebbe proposto a5 milioni a salire più bonus, ma le richieste sono di 7 per l’argentino. Laci prova, nonostante ci sia di mezzo anche l’Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24.

