Dormite così? Avete sempre sbagliato tutto | ecco cosa fare subito per svegliarsi bene

(Di sabato 28 maggio 2022) Secondo uno studio condotto dal Dipartimento di Neurologia dell'Università di Berna e dall' Ospedale Universitario della capitale elvetica, i meccanismi del buon riposo, collegati alle diverse fasi del sonno, sarebbero in grado di favorire l'immagazzinamento da parte del cervello delle esperienze positive, cercando invece di eliminare quelle negative. In una ricerca apparsa su Science la scienza starebbe approfondendo questo tema. Anche se ci sembra di dormire tranquillamente il sonno non èuguale, tutt'altro, è caratterizzato da una serie di eventi che si susseguono in cicli ben distinti. Ogni ciclo dura all'incirca un'ora e mezza ed composto da due momenti: la fase di sonno non REM e quella di sonno REM dove gli occhi si muovono e il corpo si comporta come se fosse sveglio. Quest'ultima occupa però solo il 20% dell'intero ciclo. Nella fase non REM ...