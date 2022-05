“Dopo aver alzato la voce si scusava”, così alcuni dipendenti difendono Gianluca Vacchi dalle accuse | VIDEO (Di sabato 28 maggio 2022) In difesa di Gianluca Vacchi, imprenditore ed influencer recentemente denunciato da una sua colf che gli contesta straordinari e tfr non pagati per 70mila euro, oltre a diverse vessazioni sul lavoro, arriva un VIDEO pubblicato da una parte del suo staff, una decina di dipendenti che smentiscono le voci che descrivono “Mister Enjoy” come un despota superficiale. “La nostra vita qui non trascorre tra una frustata e un insulto, io sono qui da tre anni, c’è chi è qui da quasi nove anni, se fosse vero nessuno avrebbe resistito tanto tempo”, dice una donna, che argomenta: “Siamo qui per lavorare, per tenere il nostro posto, per divertirci. Nessuno ci obbliga a girare un TikTok o a indossare una divisa, siamo vestiti e nessuno di noi ha un grembiule”. Vacchi era stato accusato di obbligare i suoi ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) In difesa di, imprenditore ed influencer recentemente denunciato da una sua colf che gli contesta straordinari e tfr non pagati per 70mila euro, oltre a diverse vessazioni sul lavoro, arriva unpubblicato da una parte del suo staff, una decina diche smentiscono le voci che descrivono “Mister Enjoy” come un despota superficiale. “La nostra vita qui non trascorre tra una frustata e un insulto, io sono qui da tre anni, c’è chi è qui da quasi nove anni, se fosse vero nessuno avrebbe resistito tanto tempo”, dice una donna, che argomenta: “Siamo qui per lavorare, per tenere il nostro posto, per divertirci. Nessuno ci obbliga a girare un TikTok o a indossare una divisa, siamo vestiti e nessuno di noi ha un grembiule”.era stato accusato di obbligare i suoi ...

Advertising

AntoVitiello : Il saluto di #Kessie al #Milan: “Dopo 5 anni non potevo sperare di chiudere meglio questa grande esperienza in modo… - vaticannews_it : È morto il cardinale Angelo #Sodano, Segretario di Stato di due Papi. Ricoverato da tempo dopo aver contratto il… - alex_orlowski : Finalmente dopo aver analizzato circa 250 mila account, pubblicherò l’analisi sui profili Z in italia, chi seguono,… - Beatrice1Q84 : RT @VolpeReal: Quando entri in acqua 2 ore e 59 minuti dopo aver mangiato - giomoneta : @agambella I greci, dopo aver rubato il petrolio iraniano per conto degli americani, adesso strillano alla pirateri… -