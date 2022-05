Donald Trump vuole armare gli insegnanti

(Di sabato 28 maggio 2022) A pochi giorni di distanza dalla strage in una scuola elementare di Uvalde, in Texas, dove sono morti 19 bambini e dueper mano di un 18enne armato di pistola e fucile, ha preso il via la convention a Houston - a quattro ore e mezza di...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Ci andremo a riprendere quella Casa Bianca che amiamo tanto e renderemo l'America più sicura, più ricca e più gran… - Brizioful : RT @dariodangelo91: 1/8 'Insieme ci riprenderemo la Camera, ci riprenderemo il Senato e, nel 2024, ci riprenderemo quella grande e bellissi… - NChirullo : RT @Violetta_2021: Quando sarò Presidente per la 2 volta, combattero il Male?? Donald Trump?????? - Furio90643088 : @Twittytwitty17 @PaoloBorg Pronostico primarie repubblicane 2023: Candidati: Donald Trump, Ron De Santis, Dwayne 't… - LorisGary3 : RT @Adrien_Zucchero: Donald Trump, l’annuncio che molti aspettavano: ” Nel 2024 mi ricandido alla Presidenza per combattere contro il male”… -

Cosi' l'ex presidente Usadalla convention annuale della potente lobby delle armi della National Rifle Association (NRA) a Houston, in Texas, pochi giorni dopo la strage nella scuola ...Bastava varcare l'ingresso, comunque, per trovarsi in una dimensione parallela: per i sostenitori delle armi, come l'ex presidente, presenza immancabile ai raduni NRA, le sparatorie di ...'Ogni volta che una persona disturbata o demente commette un crimine cosi' orribile, c'e' sempre uno sforzo grottesco da parte di alcuni nella ...Donald Trump"ha attaccato Joe Biden dal palco della"convention National Rifle Association"(organizzazione che agisce in favore dei detentori di armi da fuoco degli Stati Uniti d'America) a Houston, an ...