Don Matteo 14: Raoul Bova ritornerà nella nuova stagione? (Di sabato 28 maggio 2022) In una recente intervista, lo sceneggiatore capo Mario Ruggeri conferma che la nuova stagione di Don Matteo arriverà e le riprese sono già state fissate. Leggi su comingsoon (Di sabato 28 maggio 2022) In una recente intervista, lo sceneggiatore capo Mario Ruggeri conferma che ladi Donarriverà e le riprese sono già state fissate.

Advertising

fraversion : chiusura col botto per Don Matteo 13: 6.186.000 e il 34.3% di share. Al netto della “staffetta” Hill-Bova, va detto… - zazoomblog : Don Matteo: si farà la 14esima stagione? Le voci - #Matteo: #14esima #stagione? - callmebimbadiz : RT @serenvyss: LA RAI CHE PER NON CAMBIARE NOME ALLA SERIE CHIAMA DON MASSIMO 'MATTEO' CREANDO ANCHE TUTTA UNA STORIA AVVICENTE. ARTE MAEST… - geomsalvatores2 : RT @lucadecarolis: Ad avercene 100mila, come don Matteo Zuppi #Zuppi - Juv3girl38 : RT @mrs_albinati: Finale di Finale di Don Matteo 12: #DonMatteo13: (inspired by @kscarlett22_) -