Domenica in Show, zia Mara tra amarcord e l’ambigua telefonata della De Filippi: il dilemma continua (Di sabato 28 maggio 2022) Domenica in Show ha prodotto un susseguirsi di vicende inaspettate. Splendida Mara Venier nella versione perfetta di sé, è lei la regina. Domenica in Show ha appena chiuso i battenti… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 28 maggio 2022)inha prodotto un susseguirsi di vicende inaspettate. SplendidaVenier nella versione perfetta di sé, è lei la regina.inha appena chiuso i battenti… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

chetempochefa : Domenica a #CTCF avremo con noi Mara Venier, che si prepara ad andare in onda con Domenica In Show ???? Vi aspettiam… - infoitcultura : “Domenica In Show”, perché Mara Venier si è emozionata per la telefonata di Maria - pascalpanico : RT @fabiofabbretti: Domenica In è un Mara Venier show ogni domenica. Un'autocelebrazione continua e costante per tutta la stagione. Uno spe… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Lo speciale Domenica In Show è stato il programma più seguito della serata. Rai 1 ha tenuto incollati 2.928.000 spettatori par… - antoniogenna : Ieri e oggi in TV 28/05/2022 — Ascolti italiani di venerdì 27 maggio 2022: 2,9 milioni (19,1%) per lo speciale Dome… -