“Domenica In Show”, perché Mara Venier si è emozionata per la telefonata di Maria (Di sabato 28 maggio 2022) Domenica In è una certezza. Mara Venier è la Zia d’Italia: ogni Domenica accompagna e allieta i nostri pomeriggi, facendoci sentire parte di un’unica grande famiglia. Con il suo Domenica In Show non si è smentita. Il programma in prima serata è stato come un grande party: gli amici di sempre, un format diverso dal solito. perché, ammettiamolo, è Mara il cuore palpitante dello Show, senza la quale non reggerebbe più e necessiterebbe di un cambio. Il momento migliore della serata? La telefonata di Maria De Filippi a Mara in diretta. Domenica In Show, l’emozione di Mara Venier per la telefonata di ... Leggi su dilei (Di sabato 28 maggio 2022)In è una certezza.è la Zia d’Italia: ogniaccompagna e allieta i nostri pomeriggi, facendoci sentire parte di un’unica grande famiglia. Con il suoInnon si è smentita. Il programma in prima serata è stato come un grande party: gli amici di sempre, un format diverso dal solito., ammettiamolo, èil cuore palpitante dello, senza la quale non reggerebbe più e necessiterebbe di un cambio. Il momento migliore della serata? LadiDe Filippi ain diretta.In, l’emozione diper ladi ...

Advertising

chetempochefa : Domenica a #CTCF avremo con noi Mara Venier, che si prepara ad andare in onda con Domenica In Show ???? Vi aspettiam… - carpi_ale : RT @tvblogit: Domenica In Show: una serata (auto)celebrativa non necessaria - MENUETTOit : #Food e #Music: Domenica In show, la collezione di cibi scaduti di Renzo Arbore: «Latte di 11 anni» - Leggo - MENUETTOit : #Food e #Music: Renzo Arbore si racconta tra carriera e vita privata - Domenica in show 27/05/2022 - YouTube - bubinoblog : #ASCOLTI TV 27 MAGGIO 2022: DOMENICA IN SHOW, ISOLA DEI FAMOSI, QUARTO GRADO, NCIS, GIRO D'ITALIA -