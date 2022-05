Domenica In Show, Mara Venier vola: grandi ascolti anche di venerdì (Di sabato 28 maggio 2022) grandi risultati per Domenica In Show di Mara Venier: anche di venerdì sera risultati eccellenti vola Mara Venier con la grande festa di Domenica In tra autentiche emozioni e musica Domenica In Show vince la serata: Rai1 rete più vista del prime time. Mara Venier totalizza il 19.1% di share sfiorando i 3 milioni con 2.928.000 telespettatori: Rai1 realizza un buon +4.69% rispetto al venerdì precedente. Una serata speciale con Mara Venier per i suoi prossimi 30 anni di carriera e la sua 14esima edizione di Domenica In. Numerosi gli amici ... Leggi su 361magazine (Di sabato 28 maggio 2022)risultati perIndidisera risultati eccellenticon la grande festa diIn tra autentiche emozioni e musicaInvince la serata: Rai1 rete più vista del prime time.totalizza il 19.1% di share sfiorando i 3 milioni con 2.928.000 telespettatori: Rai1 realizza un buon +4.69% rispetto alprecedente. Una serata speciale conper i suoi prossimi 30 anni di carriera e la sua 14esima edizione diIn. Numerosi gli amici ...

