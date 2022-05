Domenica In, Ornella Vanoni sgrida Mara Venier: “Quando canto? Sono qui da ore, il mio cane sarà svenuto in hotel” (Di sabato 28 maggio 2022) Ornella Vanoni show nella puntata speciale di Domenica In andata in onda in prima serata su Rai 1 venerdì 27 maggio. La cantante, più amata che mai dal pubblico, ha fatto il suo ingresso in studio nella seconda parte della trasmissione e, neanche a dirlo, ha conquistato subito la scena “bacchettando” la padrona di casa, Mara Venier. “Che facciamo? Che ne so… Sono qui da ore… Ho detto al mio cane, che è rimasto in albergo: ‘Ondina, ti giuro, torno tra un’ora’. Alle 22:30 parte prima il tavolo, poi il divano… E poi finalmente canto. Ma Quando torno, il mio cane sarà svenuto…“, ha detto manifestando il suo disappunto per l’orario e la scaletta. “Perché non canti subito?”, ha risposto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022)show nella puntata speciale diIn andata in onda in prima serata su Rai 1 venerdì 27 maggio. La cantante, più amata che mai dal pubblico, ha fatto il suo ingresso in studio nella seconda parte della trasmissione e, neanche a dirlo, ha conquistato subito la scena “bacchettando” la padrona di casa,. “Che facciamo? Che ne so…qui da ore… Ho detto al mio, che è rimasto in albergo: ‘Ondina, ti giuro, torno tra un’ora’. Alle 22:30 parte prima il tavolo, poi il divano… E poi finalmente. Matorno, il mio…“, ha detto manifestando il suo disappunto per l’orario e la scaletta. “Perché non canti subito?”, ha risposto ...

