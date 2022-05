Domenica In, Mara Venier spiazza tutti e chiama Maria De Filippi in diretta: “Mi hai teso una mano nel momento più brutto della mia vita” (Di sabato 28 maggio 2022) Momenti di grande commozione nella serata di Domenica In Show, in onda in prima serata su Rai 1 venerdì 27 maggio. A sorpresa Mara Venier ha telefonato in diretta a Maria De Filippi: le due conduttrici, sebbene al lavoro su reti concorrenti, sono infatti legate da una profonda amicizia, cosa che è stata confermata proprio in questa chiacchierata. “Ho visto l’intervista con Renzo (Arbore, ndr), hai fatto una cosa bellissima. Hai fatto una cosa che sono certa che sia venuta proprio dal profondo del cuore. Sono altrettanto certa che abbia fatto tanto bene anche a lui. Sono io, hai capito?”, ha detto Maria De Filippi per far capire all’amica diffidente che era davvero lei al telefono. “Allora sei tu“, ha detto quindi commossa Mara ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Momenti di grande commozione nella serata diIn Show, in onda in prima serata su Rai 1 venerdì 27 maggio. A sorpresaha telefonato inDe: le due conduttrici, sebbene al lavoro su reti concorrenti, sono infatti legate da una profonda amicizia, cosa che è stata confermata proprio in questa chiacchierata. “Ho visto l’intervista con Renzo (Arbore, ndr), hai fatto una cosa bellissima. Hai fatto una cosa che sono certa che sia venuta proprio dal profondo del cuore. Sono altrettanto certa che abbia fatto tanto bene anche a lui. Sono io, hai capito?”, ha dettoDeper far capire all’amica diffidente che era davvero lei al telefono. “Allora sei tu“, ha detto quindi commossa...

