Domenica In, Mara Venier imbarazza Renzo Arbore: “A casa tua ho trovato un latte scaduto da 11 anni, per te ho mangiato lumache” (Di sabato 28 maggio 2022) C’era anche Renzo Arbore tra gli ospiti dello speciale di Domenica In andato in onda in prima serata su rai 1 venerdì 27 maggio. Il cantautore è un mitico e mitologico vecchio amore di Mara Venier e così, nel corso della loro chiacchierata i due hanno ricordato aneddoti ed episodi del passato insieme. “Se io sono qui oggi, alla mia 13esima Domenica In, lo devo a lui”, ha esordito la conduttrice introducendo Arbore che, nel lontano 1993 lanciò la Venier – all’epoca sua fidanzata – come conduttrice. “Pensai subito che andava bene per quel programma”, ha confermato lui. “Eravamo carini, molto belli, eravamo ragazzi…”, ha commentato poi laconico dopo aver visto un filmato d’archivio insieme alla conduttrice. “All’epoca avevi cinquant’anni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) C’era anchetra gli ospiti dello speciale diIn andato in onda in prima serata su rai 1 venerdì 27 maggio. Il cantautore è un mitico e mitologico vecchio amore die così, nel corso della loro chiacchierata i due hanno ricordato aneddoti ed episodi del passato insieme. “Se io sono qui oggi, alla mia 13esimaIn, lo devo a lui”, ha esordito la conduttrice introducendoche, nel lontano 1993 lanciò la– all’epoca sua fidanzata – come conduttrice. “Pensai subito che andava bene per quel programma”, ha confermato lui. “Eravamo carini, molto belli, eravamo ragazzi…”, ha commentato poi laconico dopo aver visto un filmato d’archivio insieme alla conduttrice. “All’epoca avevi cinquant’...

