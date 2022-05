Doc nelle tue mani 3, clamorosa novità: cambia tutto nella terza stagione (Di sabato 28 maggio 2022) . I fan non vedono l’ora di rivedere Luca Argentero all’opera E’ stata una delle fiction con maggiori ascolti in Rai nell’ultima stagione e ora già si pensa a quella che sarà la prossima. Luca Argentero è già al lavoro ed è uscito un L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 28 maggio 2022) . I fan non vedono l’ora di rivedere Luca Argentero all’opera E’ stata una delle fiction con maggiori ascolti in Rai nell’ultimae ora già si pensa a quella che sarà la prossima. Luca Argentero è già al lavoro ed è uscito un L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

mtracca : RT @DeodatoRibeira: @ProfMBassetti doc tutto a posto ??? l'account è ancora nelle mani degli hackers ?? se sei tu che scrivi ma sei ostaggi… - pixthefix : @4n1mo51t1som1n4 @Doc_neroblu1908 il tutto senza contare che ci sono moltissime squadre che, in vari momenti, scend… - DeodatoRibeira : @ProfMBassetti doc tutto a posto ??? l'account è ancora nelle mani degli hackers ?? se sei tu che scrivi ma sei ost… - berthayoko : Siccome nelle interviste ognuno evidenzia il cazzo che gli pare, oggi Maldini ha detto che della trattativa in soci… - MorteroFrances1 : @fattoquotidiano E il progetto di Sansonetti firmato da Battista noto criminale per pranzo non buono in carcere .og… -