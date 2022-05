Diretta qualifiche MotoGp, Gp Italia: dove vederle in tv (Di sabato 28 maggio 2022) SCARPERIA - Tutto pronto per le qualifiche del Gran Premio d'Italia , ottavo appuntamento del Mondiale 2022 di MotoGp . Grande attesa per la battaglia per la pole position dopo il venerdì di prove ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 28 maggio 2022) SCARPERIA - Tutto pronto per ledel Gran Premio d', ottavo appuntamento del Mondiale 2022 di. Grande attesa per la battaglia per la pole position dopo il venerdì di prove ...

Advertising

SkySportF1 : ? 1:18:750: LAMPO LECLERC ?? On board con lui per il giro della pole position I risultati ? - corsedimoto : LIVE MOTOGP MUGELLO - Qualifiche MotoGP del GP ITALIA 2022. Segui in diretta Q1 e Q2 con tempi, classifica e aggior… - gemin_steven98 : RT @SkySportF1: ? Leclerc ?? Verstappen: battaglia sui centesimi ?? 30' al termine delle terze libere a Monte Carlo LIVE ? - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #ItalianGP #Mugello #MugelloGP Livetiming e commento dal circuito del Mugello - - motograndprixit : #MotoGP #ItalianGP #Mugello #MugelloGP Livetiming e commento dal circuito del Mugello - -