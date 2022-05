DIRETTA MotoGP, GP Mugello 2022 LIVE: caduta rovinosa di Marquez, bandiera rossa e Q2 sospesa (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DEL GP DI MONACO DI F1 ALLE 13.00 E ALLE 16.00 14.45 Tra un minuto si riparte! 14.43 La pioggia sembra di nuovo avere mollato la presa, ma le condizioni sono davvero difficilissime con parti del tracciato asciutte, altre umide… 14.41 Situazione ormai risolta, tra pochi minuti si tornerà in azione per la Q2 14.39 Proseguono le operazioni di pulizia della pista mentre Marquez, un po’ scosso, è già tornato ai box -13:50 minuti: bandiera rossa ovviamente sessione sospesa per recuperare la moto distrutta di Marquez che, oltre ad aver preso fuoco, era in traiettoria -13 minuti: ATTENZIONE rovinosa caduta DI ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3 E QUALIFICHE DEL GP DI MONACO DI F1 ALLE 13.00 E ALLE 16.00 14.45 Tra un minuto si riparte! 14.43 La pioggia sembra di nuovo avere mollato la presa, ma le condizioni sono davvero difficilissime con parti del tracciato asciutte, altre umide… 14.41 Situazione ormai risolta, tra pochi minuti si tornerà in azione per la Q2 14.39 Proseguono le operazioni di pulizia della pista mentre, un po’ scosso, è già tornato ai box -13:50 minuti:ovviamente sessioneper recuperare la moto distrutta diche, oltre ad aver preso fuoco, era in traiettoria -13 minuti: ATTENZIONEDI ...

