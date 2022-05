Diretta Liverpool-Real Madrid 0-0 | la sfida Klopp-Ancelotti è iniziata

Advertising

fanpage : File chilometriche all'esterno dello stadio. Scene surreali #LiverpoolVsRealMadrid #ChampionsLeagueFinal - atuputamadree : RT @fanpage: #CamilaCabello fa ballare tutto lo stadio! #ChampionsLeagueFinal #LiverpoolVsRealMadrid - repubblica : Champions League, fischio di inizio: segui la diretta di Liverpool-Real Madrid - fanpage : #CamilaCabello fa ballare tutto lo stadio! #ChampionsLeagueFinal #LiverpoolVsRealMadrid - Gabry_L3l3 : RT @fanpage: Tensione all'esterno dello stadio! La polizia interviene con i lacrimogeni #LiverpoolVsRealMadrid #ChampionsLeagueFinal https… -

In semifinale, ilallenato da Juergen Klopp ha eliminato gli spagnoli del Villarreal. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che ha trionfato nella Liga, ha avuto la meglio sul Manchester City. ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASintesi...Caos totale fuori dallo Stade de France, che non sta permettendo l'inizio della finale di Champions tra il Liverpool e il Real Madrid. Ai microfoni di Sky De, il fratello di Joel Matip, Marvin, ha rac ...La diretta della finale di Champions League Liverpool-Real Madrid è trasmessa su Sky. E' possibile vedere la partita su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport 251 e Sky ...