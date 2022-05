DIRETTA Giro d’Italia 2022, Belluno-Marmolada LIVE: Covi vicino ad un grande numero sul Fedaia, Carapaz perde le ruote di Hindley! (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 17.09 Carthy attacca Carapaz!! Crisi nerissima per il leader della classifica generale. 17.08 Hindley ha 30 secondi di vantaggio su Carapaz!! Netta difficoltà della maglia rosa. 17.07 ULTIMO CHILOMETRO PER ALESSANDRO Covi!! 17.07 E’ in crisi Richard Carapaz: l’ecuadoriano deve limitare i danni! 17.06 Covi SI STA DIFENDENDO NEI CONFRONTI DI NOVAK!! Mantiene il distacco a 30 secondi! 17.05 SI STACCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! SI STACCA RICHARD CarapazZZZZZ!!!! HINDLEY RIMANE DA SOLO!!! 17.04 IN PUNTA DI SELLA RICHARD Carapaz!! IN DIFFICOLTA’ LA MAGLIA ROSA!! 17.03 Hindley trova per strada Kamna che può ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE DEL17.09 Carthy attacca!! Crisi nerissima per il leader della classifica generale. 17.08 Hindley ha 30 secondi di vantaggio su!! Netta difficoltà della maglia rosa. 17.07 ULTIMO CHILOMETRO PER ALESSANDRO!! 17.07 E’ in crisi Richard: l’ecuadoriano deve limitare i danni! 17.06SI STA DIFENDENDO NEI CONFRONTI DI NOVAK!! Mantiene il distacco a 30 secondi! 17.05 SI STACCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! SI STACCA RICHARDZZZZZ!!!! HINDLEY RIMANE DA SOLO!!! 17.04 IN PUNTA DI SELLA RICHARD!! IN DIFFICOLTA’ LA MAGLIA ROSA!! 17.03 Hindley trova per strada Kamna che può ...

