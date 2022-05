DIRETTA Giro d’Italia 2022, Belluno-Marmolada LIVE: Covi transita per primo sulla Cima Coppi, 1’30” di margine sugli inseguitori (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 16.01 Discesa estremamente tecnica, piena di curve ad S: va saputa interpretare al meglio. 15.59 Pieghe da motociclista di Covi che potrebbe realizzare un’impresa fantastica. 15.58 40 chilometri alla conclusione! Covi sta affrontando in maniera estremamente coraggiosa la discesa. 15.56 Questo il passaggio sulla Cima Coppi, il Passo Pordoi: 1 Covi Alessandro 502 CICCONE Giulio 303 FORMOLO Davide 20 4 NOVAK Domen 14 5 ARENSMAN Thymen 10 15.55 Ancora Poels in testa al gruppo sul Pordoi, ma nessuno si è staccato. 15.54 Si è staccato Salvatore Puccio dal gruppo dopo aver fatto l’andatura insieme a Narvaez per la maglia ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE DEL16.01 Discesa estremamente tecnica, piena di curve ad S: va saputa interpretare al meglio. 15.59 Pieghe da motociclista diche potrebbe realizzare un’impresa fantastica. 15.58 40 chilometri alla conclusione!sta affrontando in maniera estremamente coraggiosa la discesa. 15.56 Questo il passaggio, il Passo Pordoi: 1Alessandro 502 CICCONE Giulio 303 FORMOLO Davide 20 4 NOVAK Domen 14 5 ARENSMAN Thymen 10 15.55 Ancora Poels in testa al gruppo sul Pordoi, ma nessuno si è staccato. 15.54 Si è staccato Salvatore Puccio dal gruppo dopo aver fatto l’andatura insieme a Narvaez per la maglia ...

